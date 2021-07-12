16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Предельный размер социального налогового вычета хотят увеличить в три раза

03:19, 03 августа 2021
Предельный размер социального налогового вычета хотят увеличить в три раза Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Госдуме собираются представить законопроект, согласно которому предельный размер социального налогового вычета будет увеличен со 120 тысяч рублей до 360 тысяч. Текст законопроекта опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы — главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Об этом сообщает РИА Новости.

Нилов отмечает, что нынешний предел был установлен 10 лет назад, при этом реальные доходы населения за этот период сократились, а инфляция увеличилась.

Свистопляска с ростом и сокращением реальных доходов граждан за последние годы никак не влияет на бодрый марш инфляции — она своё дело неплохо знает. Считаем, что нужно увеличить предельный размер социального налогового вычета, чтобы любые стимулирующие меры, направленные на рост, к примеру, активной и спортивно ориентированной категории граждан были подкреплены финансово, — пишет депутат.

Ранее опрос ВЦИОМа показал снижение политической активности у россиян до рекордных за 17 лет значений. Политолог Аббас Галлямов заявил, что россияне больше интересуются политикой и меньше верят системе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео