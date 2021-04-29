Предчувствие третьей волны: ждёт ли Россию индийский сценарий пандемии

На днях агентство Bloomberg сообщило, что в России началась третья волна коронавируса. Это было якобы связано с тем, что из-за слишком оптимистичной оценки эпидемиологической ситуации в Кремле упал спрос россиян на вакцины. Официальные лица эти данные отрицают, однако в Москве действительно наблюдается рост заболеваемости и по числу новых случаев инфицирования COVID-19 столица обогнала Великобританию. За минувшие сутки в российском мегаполисе произошёл почти двукратный всплеск выявленных заражений. NEWS.ru решил выяснить, как будет развиваться ситуация с пандемией и не грозит ли России повторение индийского и бразильского сценариев, где из-за пренебрежительного отношения властей к опасности SARS-CoV-2, помноженного на массовую нищету населения, случилась гуманитарная катастрофа.

Обогнали Великобританию

По официальным данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, 29 апреля в России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом. За последние недели в среднем по стране скачков заболеваемости не наблюдается. Это дало повод главе Роспотребнадзора Анне Поповой заявить в начале месяца, что «практически мы вышли на определённое плато в целом по стране». Однако в Москве 28 апреля COVID-19 обнаружили у 1840 человек, а 29 числа — у 3215. Ухудшение эпидемиологической обстановки ранее признал и столичный градоначальник Сергей Собянин.

Накануне Bloomberg со ссылкой на некую «неофициальную правительственную статистику» заявило о «третьей волне» коронавируса в России. Авторы публикации обратили внимание на заболеваемость в Москве.

Среднее число новых случаев инфицирования за семь дней в Москве является самым высоким с января, и оно увеличивается быстрее, чем в Великобритании, население которой превышает численность населения [Москвы] более чем в пять раз. Общее количество новых случаев по стране остановилось на отметке около девяти тысяч новых случаев ежедневно, по сравнению с почти 30 тысячами в декабре (пик заболеваемости пришёлся на 24 декабря 2020 года, когда в РФ было выявлено 29 935 новых случаев инфекции. — NEWS.ru).

Агентство сообщило со ссылкой на двух официальных лиц, что в течение нескольких месяцев в Кремле давали оптимистичные оценки ситуации, утверждая, что она находится под контролем. В результате россияне перестали бояться вируса, их интерес к вакцинации снизился. Как отмечала 27 апреля вице-премьер Татьяна Голикова, первый укол от COVID-19 сделали 12,1 млн россиян, или 8,27% от общего количества жителей страны, а второй — 7,7 млн, или 5,27% населения.

Мобильный репортер/АГН «Москва»

В интервью NEWS.ru руководитель отдела микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил, что недостаточно интенсивная вакцинация в России может объясняться низкой санитарной культурой населения.

У нас, видимо, было недостаточно санитарной пропаганды — научно-популярных книг, лекций на эти темы. И поэтому у нас огромное количество людей, которые сомневаются, колеблются. А в результате подвергают себя риску заражения. Вакцинация — это единственное средство предупреждения всех вирусных инфекций, и относиться к ней с предубеждением — губительная позиция. Виктор Зуев главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

При этом он надеется, что по мере увеличения количества привитых россиян иммунная подушка безопасности населения остановит распространение коронавируса в стране. По расчётам экспертов, на которые ссылается Зуев, это произойдёт к концу лета, но так ли это будет, покажет время, добавил он.

Учёный Василий Власов из Общества специалистов доказательной медицины подчёркивает, что низкий уровень вакцинации, о котором отчитываются официальные лица, не повлияет на развитие эпидемии в течение ближайших месяцев.

Для того чтобы вакцинация повлияла на эпидемию, нужно эффективным препаратом привить хотя бы 30–50% населения. А пока вакцинацию в России прошла слишком небольшая доля населения, чтобы распространение инфекции изменилось. Возможно, она будет на 4% медленнее распространяться, но это невозможно заметить. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе с лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе с лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

Он отмечает, что подъём заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране на протяжении полутора месяцев. Нынешняя статистика, по словам Власова, является результатом трудности диагностики, особенностей поведения населения, доступности тестов и даже политики.

Это всё оказывает такое влияние, которое мешает получить нам объективную информацию, — подчёркивает исследователь.

Эпидемиолог Сергей Отвагин в беседе с NEWS.ru так же, как и Власов, констатировал, что охват прививками населения РФ на данный момент недостаточен, чтобы говорить о так называемой эпидемиологической (полевой) эффективности иммунизации.

Для профилактики COVID-19 целевой охват прививками населения на территории, в пределах которой это население плотно взаимодействует, по разным оценкам, соответствует 60–90%. Однако в целом эти данные сродни оценке средней температуры пациентов по отделению, так как страна заселена неравномерно и плотность населения разная: чем оно плотнее, тем больше вероятность заражения больным окружающих, и наоборот. Например, для такого крупного мегаполиса, как Москва, охват должен приближаться к 90%, для села он может быть снижен, но, получается, не ниже 60%. Сергей Отвагин эпидемиолог эпидемиолог

Эпидемиолог не исключает, что третья волна пандемии может начаться в некоторых российских субъектах, например в Москве. Но резкого подъёма заболеваемости, как это было в первые волны, ожидать, скорее всего, не стоит. Отвагин отмечает, что самым эффективным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Однако рассчитывать только на неё не стоит, поскольку важен комплексный подход вместе с социальной дистанцией, использованием масок с перчатками, применением антисептиков, самоизоляцией в случае подозрения на инфицированность и с другими мерами.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Между тем завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее отреагировал на публикацию Bloomberg, заявив, что никакой третьей волны пандемии в России нет, но есть «плавный подъёмчик». Чтобы он не перерос в волну, эксперт посоветовал соблюдать противоэпидемический режим, поскольку «далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъём».

Противоэпидемические меры пока ещё снижать нельзя. Будем надеяться, что майское разобщение людей, которые будут на дачах и меньше будут встречаться друг с другом, поспособствует снижению, — уверен Покровский.

По его словам, опасность роста заболеваемости существует из-за отсутствия бдительности граждан, которые в меньшей степени, чем ранее, соблюдают меры противоэпидемической предосторожности и, например, не используют медицинские маски в общественных местах.

Спасает советский задел

Зарубежный опыт показывает, что пренебрежительное отношение к мерам противоэпидемической безопасности, помноженное на социально-экономические проблемы, приводит к созданию таких очагов пандемии, как в Бразилии, а с недавнего времени — в Индии и отчасти в Турции.

По данным наблюдателей, в Бразилии с января происходит «полномасштабная и безоговорочная гуманитарная катастрофа», при этом в середине апреля большинство пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии были моложе 40 лет. В латиноамериканской стране циркулирует как минимум один опасный штамм с «иммунным ускользанием».

Если в Бразилии SARS-CoV-2 выкашивал население почти с самого начала пандемии, в том числе из-за того, что президент Жаир Болсонару как ультраправый политик-коронадиссидент считал опасность нового вируса преувеличенной, накладывая эмбарго даже на обязательное ношение масок. Турция столкнулась с проблемой в конце 2020 года, а Индия вышла в мировые антирекордсмены только в апреле.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что причиной всплеска коронавируса в Турции стала отмена части ограничений в начале марта. Многие специалисты посчитали этот шаг преждевременным и к концу первого весеннего месяца ситуацию отыграли назад, а затем вовсе вернули полный локдаун. Также на рост заболеваемости повлиял политический фактор, а именно действия правящей Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая начала собирать многотысячные митинги, как только первая волна пандемии отступила.

Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Похожая ситуация произошла и в Индии, где премьер Нарендра Моди, придерживающийся, как его бразильский и турецкий коллеги, консервативных ценностей, в угоду политическим целям позволил проводить религиозные индуистские праздники. Ранее NEWS.ru писал, что он отговаривал руководителей штатов вводить локдауны, даже когда заболеваемость стала вышибать из строя систему здравоохранения, а умерших начали сжигать прямо на улицах из-за нехватки мест в крематориях. Например, 14 апреля индуисты отпраздновали Новый год, в Харидваре для омовения в Ганге собрались, по разным оценкам, от одного до трёх миллионов человек. Но по мнению ряда эпидемиологов, основной удар по стране нанесли многочисленные предвыборные встречи Моди с населением.

Российские власти также довольно быстро отказались от серьёзных ограничительных мер, в отличие от некоторых зарубежных коллег. Локдаун был снят ещё в 2020 году, в преддверии трёхдневного референдума по поправкам в Конституцию. И даже когда прошлой осенью страну накрыла вторая волна пандемии, к жёстким мерам не прибегали, памятуя о требованиях бизнеса спасать их от потери прибылей, а не огораживать потенциальных пациентов от заражения. И всё же элементарный масочный режим в российских регионах отменять пока не собираются, за исключением Чечни и Удмуртии, где ещё в феврале заявляли о частичном ослаблении противоэпидемических требований.

Опрошенные NEWS.ru эксперты не верят в то, что в России бразильский или индийский сценарии возможны. По мнению Виктора Зуева в Индии почти 1,5 млрд населения пренебрегали средствами защиты, а в Латинской Америке вспыхнули «протесты на улицах».

Надеюсь, что у нас индийский вариант невозможен, поскольку у нас переболело довольно много людей. Во-вторых, наша система здравоохранения и поведение людей позволяют нам надеяться на то, что подъём заболеваемости будет более плавным и менее высоким. У нас большой рост заболеваемости в ноябре-декабре, надеюсь, достаточно хорошо напугал россиян и помог нашим властям лучше подготовиться к новому подъёму, — полагает Василий Власов.

По его мнению, Индия «обречена на эти ужасные страдания», поскольку любые попытки ограничить контакты и перемещения людей там обречены на провал в силу густонаселённости страны и нищеты многих её жителей.

Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отвагин также полагает, что всё зависит от плотности населения, и если в Индии 357 человек на квадратный километр, то в России — 8,56 (в Москве — более пяти тысяч). Исходя из этих показателей, можно оценить вероятность очередного роста заболеваемости в нашей стране.

В Москве отменили все ограничения по контингентам, за режимом строгого контроля нет, формальный подход к исполнению всё того же масочного режима, маятниковую миграцию никто не отменял, как и миграцию (рабочие, туристы) лиц из других регионов. Все эти факторы будут только способствовать росту заболеваемости. Но во всём этом есть и положительная сторона — это более интенсивное «проэпидемичивание» населения (выработка коллективного иммунитета), что, безусловно, положительно скажется на уровне заболеваемости, — отмечает эпидемиолог.

Он считает, что в этой ситуации необходимо защитить пожилых, страдающих хроническими заболеваниями, и других людей из групп риска, эффективно лечить больных с минимизацией осложнений и летальных исходов, а также наращивать объёмы по прививкам. По мнению Отвагина, в целом в России приняты адекватные сложившейся ситуации меры, и можно оценивать ситуацию как контролируемую. Кроме этого, учёный уверен, что в отличие от многих других государств в России остался «задел с советских времён» и профильные службы более подготовлены к эпидемиям инфекционного характера, что не может не давать свои положительные результаты.

Ранее NEWS.ru подробно разбирался с тем, как проходит иммунизация населения в разных российских субъектах. Несмотря на оптимистичные заявления властей о планах привить в 2021 году 60% населения, то есть не менее 88 млн человек, поголовная вакцинация россиян может растянуться на более длительный срок.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.