Правозащитники насчитали десятки тысяч несправедливо осуждённых граждан РФ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правозащитный центр «Мемориал» оценил количество несправедливо осуждённых граждан РФ в десятки тысяч. Также представитель центра заявил, что в российских тюрьмах содержатся от 600 до 900 политзаключённых.

Член московского отделения «Мемориала» Сергей Давидис рассказал «Интерфаксу», что оценка количества несправедливо осуждённых получена в результате анализа российской правоохранительной системы. Схожие цифры приводят как правозащитники, так и те, «кто, став жертвой этой системы, был вынужден изучить её на собственном опыте».

Ранее в докладе «Мемориала» о ситуации с политически мотивированными уголовными делами в РФ сообщалось, что большинство политзаключённых — люди, лишённые свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания.

В то же время первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин в беседе с информационным агентством сообщил, что в стране нет политических заключённых, «потому что у нас нет политических статей». По его мнению, ни в коем случае нельзя отменять ни одну из упомянутых в докладе правозащитников статей УК РФ, так как они все необходимы для защиты общества от раскола — особенно статья 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Центр «Мемориал» с 2014 года находится в списке иноагентов.

В апреле, как писал NEWS.ru, народная артистка СССР Инна Чурикова написала личное поручительство за экс-главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, который находится в СИЗО.