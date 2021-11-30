Правозащитница описала методы психологического насилия в женских колониях

В российских женских тюрьмах нет пыток и изнасилований, как в мужских колониях, но женщин-заключённых могут подвергнуть психологическому насилию, рассказала правозащитница Марина Литвинович. Она уточнила, что женщин могут подолгу не пускать в туалет или раздевать догола и заставлять стоять в унизительных позах при обыске, передаёт Lenta.ru.

Но в целом, как вы понимаете, когда человеку долго не разрешают сходить в туалет, это и есть пытка. Причём связанная с унижением человеческого достоинства. Женщины кричат и испытывают боль от этого. Конечно, это вещи, может быть, не такие серьёзные, как мы видели на видео из саратовских колоний, но тем не менее это тоже важно, — подчеркнула Литвинович.

По её словам, заключённые в женских колониях часто не могут поддерживать гигиену на должном уровне: проблема заключается в том, что осуждённые ходят в баню всего раз в неделю и на весь процесс выделяют всего полчаса. При этом кранов там меньше, чем людей, и иногда даже нет горячей воды, заверила правозащитница. При этом осуждённых штрафуют, если они пытаются подмыться в раковине, заключила Литвинович.

Таковы правила внутреннего распорядка — душ только раз в неделю. И они распространяются даже на спецприёмники, в которые люди попадают за участие в пикетах, митингах или езду без прав, а не за какие-то тяжёлые преступления, — резюмировала она.

Ранее Литвинович рассказала, что в женских колониях и СИЗО издеваются больше всего над убийцами детей.