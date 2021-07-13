Правозащитница о доступе к иностранным вакцинам: у людей должен быть выбор

В России могут начаться клинические исследования с целью последующей регистрации китайской вакцины V-01 фармкомпании Livzon Mabpharm Inc. При этом российские добровольцы уже участвуют в испытаниях препарата другой китайской компании — CanSino Biologics. Тем временем вакцины от COVID-19из европейских стран и США регистрацию в РФ не получили. Правозащитница и кандидат в депутаты Марина Литвинович создала петицию к российским властям, с требованием дать доступ в Россию всем проверенным препаратам против коронавируса. Прошение уже набрало около 40 тыс. подписей. В интервью NEWS.ru Литвинович объяснила чем может помочь регистрация желающим уехать за границу и как она отразится на степень вакцинирования в России.

Марина Литвинович abstract2001/instagram.com

— Расскажите подробнее о вашей петиции.

— Моя позиция очень простая. Две недели назад я создала петицию, которую сейчас подписало уже почти 40 тыс. человек. Я считаю, что в Россию должны быть допущены все вакцины любого иностранного производства, у людей должен быть выбор чем прививаться. Вакцины, конечно, должны быть проверены. Это будет правильно и справедливо. Если сейчас говорят о китайской вакцине – это уже хорошо, надеюсь вслед за ней будут допущены другие.

— Одна из китайских вакцин, о которых говорят в прессе пока не зарегистрирована даже в Китае. У вас есть скепсис к препаратам из Поднебесной?

— Я всё же не специалист. Думаю, в таких вопросах лучше слушать экспертов.

— А зачем нам нужны иностранные вакцины, с учётом комплиментарных публикаций о «Спутнике V» и успешном использовании за рубежом? К тому же у нас уже несколько вакцин есть.

— У нас не обеспечен выбор даже среди российских вакцин. Во многих местах фактически человек может привиться только «Спутник V» при том, что зарегистрированы три отечественные вакцины. Потом, многие люди хотят ехать за границу — работать, учиться или отдыхать. Если бы у нас были вакцины, одобренные в Евросоюзе, то можно бы было им прививаться и сразу ехать по своим делам, а так они там могут оказаться в ситуации поражённых в правах.

— А степень вакцинации бы увеличилась, на ваш взгляд, при допуске иностранных вакцин? Исследования говорят о том, что только 6% россиян верят в их эффективность и безопасность больше, чем в отечественные.

— Думаю, в какой-то степени уровень вакцинации бы точно увеличился. Сомневающиеся в российской вакцине могли бы выбрать другую. Люди не верят, ну что с этим поделать? Уж лучше им дать возможность выбора.

— Если говорить о разрешённых в ЕС или ВОЗ вакцинах, нельзя не признать, неоднозначность решений. Например, возникновение тромбозов после одобренной Astrazeneca, при том, что у «Спутник V» таких случаев не зафиксировано.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

— Я думаю, что государство должно после определённой проверки всех пустить, а дальше пусть люди сами решают, сами несут ответственность за свой выбор.

— Вы считаете, что иностранные вакцины к нам не пустили по политическим причинам? Или из-за протекционизма?

— Моя задача — требовать допуска. Почему это было сделано не так важно, можно многое додумать.

— Вы бы поддержали тех европейцев, которые бы хотели одобрение у них «Спутник V»?

-— Да, конечно. Хотелось бы, чтобы наша вакцина там была поскорее одобрена. Это тоже упростит поездки за границу и всё остальное. Я за открытость и прозрачность правил игры. Идёт пандемия, и страны и фармакологические компании должны сейчас мыслить широко, а не заниматься политическими или еще какими-то игрищами.

— Вы будете распечатанные подписи куда-то приносить, устраивать митинг?

- Нет, формат петиции -— хороший, это работающий механизм. Нужно, чтобы люди требовали, журналисты писали об этом и задавали соответствующие вопросы ответственным чиновникам.