Генеральная ассамблея Архиепископии православных приходов в Западной Европе проголосовала за воссоединение с Русской православной церковью (РПЦ).
Результаты голосования Архиепископия привела в
Между тем, устав Архиепископии предполагает принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, при 2/3 участников, ответивших положительно. Нужная пропорция в этот раз достигнута не была. Теперь в каждом из 40 входящих в Архиепископию приходов будут принимать индивидуальное решение по воссоединению с РПЦ.
Как ранее передавал News.ru, представитель РПЦ заявил, что недопустимо принуждать учеников общеобразовательных школ к участию в молебнах.