https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Генеральная ассамблея Архиепископии православных приходов в Западной Европе проголосовала за воссоединение с Русской православной церковью (РПЦ).

Результаты голосования Архиепископия привела в Facebook . В плебисците приняли участие 179 представителей приходов. За воссоединение проголосовали 104 из них (58,1%).

Между тем, устав Архиепископии предполагает принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, при 2/3 участников, ответивших положительно. Нужная пропорция в этот раз достигнута не была. Теперь в каждом из 40 входящих в Архиепископию приходов будут принимать индивидуальное решение по воссоединению с РПЦ.

Как ранее передавал News.ru, представитель РПЦ заявил, что недопустимо принуждать учеников общеобразовательных школ к участию в молебнах.