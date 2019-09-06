https://static.news.ru/photo/71057f0a-d1a2-11e9-b4f7-fa163e074e61_660.jpg Вахтанг Кипшидзе Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Принуждение к участию в молебнах в стенах школы недопустимо, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Ранее отец одного из учеников школы № 2 города Жуковка Брянской области обратился в городской департамент образования из-за молебна, на котором перед началом учебного года обязали присутствовать всех детей.

Подобные мероприятия должны проходить только для тех родителей и учеников, которые просят о проведении такого мероприятия, — отметил Кипшидзе.

При этом он подчеркнул, что проведение молебна в школе не нарушает принципов секулярного государства, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Священный синод назначил новых руководителей двух ведущих вузов Русской православной церкви.