https://static.news.ru/photo/7b93c330-cb2d-11e9-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: patriarchia.ru

Священный Синод назначил новых руководителей двух ведущих вузов Русской православной церкви.

Согласно журналам Синода, опубликованным по итогам заседания в Москве, экс-ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий покинет должность и начнёт работать в Сретенской семинарии. Ему вынесли благодарность «за понесённые труды».

Было принято решение назначить архиепископа Амвросия наместником Сретенского монастыря столицы, на территории которого находится одноимённая семинария. Вместо него руководить Московской духовной академией будет руководить епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим.

В соответствии с решением Синода, Питирим покинет свою епархию и станет епископом Звенигородским, викарием патриарха Московского и всея Руси.

Ранее News.ru писал, что приход Исаакиевского собора объявил, что с 1 сентября 2019 года изменится расписание богослужений, но в музее, в ведении которого находится храм, заявили, что время служб не изменилось.