Отец одного из учеников школы № 2 города Жуковка Брянской области обратился в городской департамент образования из-за молебна, на котором перед началом учебного года обязали присутствовать всех детей.
Пользователь Pikabu
Как писал News.ru, перед учащимися одной из школ Красносельского района в Санкт-Петербурге прошёл парад учеников в военной форме с автоматами. В другой школе города на Елагином острове первоклассников встретили сотрудники ОМОНа. Силовики провели для детей показательное задержание.