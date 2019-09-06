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Департамент информации губернатора и правительства Архангельской области предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском.

Минобороны, Росатом, Росгидромет и региональное управление Роспотребнадзора получили информацию об опасных объектах. При этом местные власти утверждают, что угрозы для жизни и здоровья людей в районе села Нёнокса нет, передаёт...