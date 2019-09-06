Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отец одного из учеников школы № 2 города Жуковка Брянской области обратился в городской департамент образования из-за молебна, на котором перед началом учебного года обязали присутствовать всех детей.

Пользователь Pikabu разместил фото дневника своего сына, где родителей предупреждают об «освещении», подразумевая религиозную процедуру освящения.

Как писал News.ru, перед учащимися одной из школ Красносельского района в Санкт-Петербурге прошёл парад учеников в военной форме с автоматами. В другой школе города на Елагином острове первоклассников встретили сотрудники ОМОНа. Силовики провели для детей показательное задержание.

News.ru в соцсетях