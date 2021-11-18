Правнук Сталина попросил эксгумировать останки генсека

Адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада просит об эксгумации тела Сталина из захоронения около Кремля, заявил пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин. По его словам, правнук хочет исполнить волю деда и перезахоронить его на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА Новости.

Адвокатом, представляющей интересы родного правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, было подготовлено и направлено в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина, — пояснил Горжанкин.

По его словам, правнук просит исторической справедливости, исполнении посмертной воли генсека, а также заинтересован узнать, что стало причиной смерти Сталина.

В соответствии со статьями 1, 6, 7 ФЗ «О погребении и похоронном деле», Российская Федерация устанавливает гарантии погребения умершего с учётом волеизъявления, выраженного при жизни и пожелания его родственников. Селим полагает (и это соответствует действительности), что посмертная воля его прадеда выполнена не была, — привёл слова адвоката пресс-атташе.

В 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещён в Мавзолее, но в 1961 году останки генсека тайно перезахоронили у подножия Кремлевской стены. Родственники согласия на это не давали.

Горжанкин уточнил, что при жизни Сталин много раз выражал намерение после смерти быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой. Посмертная воля Сталина не выполнена.

Таким образом, родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина. В связи с чем соответствующий запрос сегодня (18 ноября — NEWS.ru) был направлен в Службу коменданта Московского Кремля, согласно порядку, предусмотренному российским законодательством, — подчеркнул Горжанкин.

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