Правительство установило новый порядок регистрации безработных

Правительство РФ приняло временный порядок регистрации на бирже труда. Теперь безработные могут встать на учёт дистанционно, а центры занятости будут переводить на единую цифровую платформу «Работа в России». Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Глава кабмина напомнил , что временный порядок регистрации на бирже труда был принят ещё в прошлом году, причём президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы этот процесс был максимально простым и необременительным. В связи с этим у людей появилась возможность подать заявление о постановке на учёт в качестве безработного через сайт «Работа в России» или портал госуслуг.

Это избавило граждан от очередей и хождения по инстанциям. Стало гораздо удобнее, — рассказал Мишустин.

Ранее премьер-министр подписал постановление, продлевающее до 31 декабря упрощённую регистрацию безработных. Также через портал госуслуг можно оформить пособие по безработице. Гражданин не обязан самостоятельно собирать необходимые документы, так как вся необходимая информация поступает в профильные ведомства автоматически. В 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный — 1500 рублей.