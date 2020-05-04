Правительство РФ выделило 10 млрд на средства защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d83fc674-8de7-11ea-a282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Российское правительство выделило 10 млрд рублей на поддержку производства и закупку медицинских препаратов, техники и защитных средств против COVID-19.

Распоряжение о выделении средств опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Получателем субсидии будет Российский фонд технологического развития, который, в свою очередь, выделит не менее 20 займов на проекты по производству в России лекарств, аппаратуры и защитных средств. Часть продукции будет закупаться за рубежом.

В России, по последним данным, выявлено 145 268 случаев коронавирусной инфекции, 1356 человек скончались от COVID-19. 74 401 случай инфицирования и 764 летальных исхода отмечены в Москве.

Как сообщал NEWS.ru, ранее кабмин РФ одобрил правила возмещения недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов при строительстве жилья.