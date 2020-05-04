Правительство РФ выделило 10 млрд на средства защиты от коронавируса

Российское правительство выделило 10 млрд рублей на поддержку производства и закупку медицинских препаратов, техники и защитных средств против COVID-19.
Распоряжение о выделении средств
В России, по последним данным, выявлено 145 268 случаев коронавирусной инфекции, 1356 человек скончались от COVID-19. 74 401 случай инфицирования и 764 летальных исхода отмечены в Москве.
Как сообщал NEWS.ru, ранее кабмин РФ одобрил правила возмещения недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов при строительстве жилья.
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