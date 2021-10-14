Правительство предупредили о росте цен на электроэнергию

В ассоциации «Гидроэнергетика России» направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, где предприниматели предупредили о возможном росте цен на электроэнергию для населения из-за инициативы Минприроды увеличить ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза с 2022 года. С доводами энергетиков согласились специалисты Минэкономразвития и Минэнерго. Об этом сообщают «Известия».

Предусмотренное проектом постановления увеличение ставок недопустимо, не соответствует целям и направлениям реализации устойчивого в том числе зелёного развития РФ, — сказано в письме ассоциации.

В письме отмечается, что меры приведут к росту расходов на производство электроэнергии ГЭС на более чем 50 млрд рублей в 2022–2025 годах. Эксперты отмечают, что в случае принятия новой ставки налога, то отрасль станет менее привлекательной для инвесторов. Впоследствии многие проекты по модернизации объектов водной энергетической инфраструктуры могут остаться нереализованными.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ заявили, что граждане могут лишиться права выбирать управляющую компанию. По словам экспертов, это полномочие передадут региональным операторам по управлению жильём. При этом деньги на возмещение ущерба в случае аварий будут собирать с жильцов дома. Об этом пишут «Известия».