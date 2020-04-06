Правительство ограничило цены на медицинские маски и перчатки

https://static.news.ru/photo/47c0ed82-77f1-11ea-836d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавать медицинские маски и перчатки, фильтрующие респираторы, марлю и комплекты защитной одежды для врачей отныне имеют право только фармацевтические компании. Такие ограничения установлены постановлением правительства.

В документе указано, что на каждом этапе продаж цена на эти медицинские изделия не должна повышаться более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.

Постановление вступило в силу с момента опубликования на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому координатором по обеспечению регионов защитными масками, респираторами и перчатками назначено АО «Корпорация Росхимзащита» (структура Ростеха).