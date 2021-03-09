Правительство хочет сделать сбор биометрических данных принудительным

https://static.news.ru/photo/7cf5d84e-8166-11eb-a5db-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Правительство намерено активизировать сбор биометрических данных россиян. Для этого Минцифры хочет принять ряд мер, включая закрытие удалённого доступа к определённым госуслугам без биометрии.

Как передаёт «Коммерсант», в течение двух лет власти рассчитывают увеличить количество записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 млн — на данный момент их насчитывается 164 тысячи. Предполагается, что дополнительным стимулом может стать сбор данных не только через банки, но также через МФЦ и приложение, которое в настоящее время разрабатывает оператор реестра ЕБС.

Пока собирать данные в ЕБС могут только банки, они же, в основном, и пользуются ЕБС. Минцифры ведёт работу по возможности сбора биометрических данных в МФЦ по желанию граждан. Соответствующий проект постановления правительства был разработан и опубликован в феврале. Документ предполагает изменения в правилах организации деятельности МФЦ с учётом дополнения их функций.

Как уточняют в «Ростелекоме», используя биометрию, граждане смогут проводить оплату «по лицу», а также проходить на массовые мероприятия, получать нотариальные услуги. Это позволит даже дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.

Вместе с тем, по мнению экспертов, активизация сбора биометрии вызывает ряд вопросов, в том числе остаётся непонятной безопасность этой базы. Помимо этого, отмечают специалисты, если бы ЕБС реально облегчала доступ ко многим услугам, в ней бы зарегистрировались гораздо больше людей за два года.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы.

Уточняется, что студентов обяжут зарегистрироваться в ЕБС и пройти «процедуру прокторинга». Необходимо будет перед камерой произнести «случайную числовую последовательность». Так система оценит, запомнит и идентифицирует пользователей. Далее сведения «по защищённым каналам» передадут в вуз и при подтверждении личности студент будет допускаться к экзаменам.