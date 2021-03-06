Cтудентов обяжут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам

https://static.news.ru/photo/bfd39900-7f2f-11eb-9c05-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Потребуется также согласие самого студента, — сообщили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что студентов обяжут зарегистрироваться в ЕБС и пройти «процедуру прокторинга». Необходимо будет перед камерой произнести «случайную числовую последовательность», — так система оценит, запомнит и идентифицирует пользователей. Далее сведения «по защищённым каналам» передадут в вуз и при подтверждении личности студент будет допускаться к экзаменам.

Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдалённых населённых пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов, — подчеркивается в сообщении.

Как писал NEWS.ru, омский студент Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи, вынужденный залазить на берёзу, чтобы подключаться к онлайн-занятиям, сообщил, что в деревне установили вышку сотовой связи. Юноша рассказал о сложностях с доступом в Интернет в ноябре 2020 года. Он записал видеообращение к главе региона Александру Буркову. В нём он попросил от лица всех учащихся решить вопрос с некачественной связью во время дистанционного обучения. Позже в деревню приехал заместитель регионального Министерства связи Максим Сушков. Чиновник испытал трудности с подключением к Сети и не смог поговорить по сотовому телефону, поскольку его не было слышно.