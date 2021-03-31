Познера оштрафовали за нарушение карантина в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/89a23726-92bf-11eb-a432-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД Грузии оштрафовали 32 человека, в том числе и российского тележурналиста Владимира Познера, за нарушение карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. В Грузии сейчас действуют комендантский час в ночное время и ограничения на проведение многолюдных мероприятий, в том числе застолий, юбилеев и свадеб. Нарушение комендантского часа наказывается штрафом в две тысячи лари (около $600).

Сотрудниками управления патрульной полиции оштрафованы 32 человека по ч. 10 ст. 42 УК за нарушение правил изоляции и карантина. Прибывшие в страну девять человек из 41 не нарушали правил. Ночью была оштрафована гостиница «Винотель». Среди оштрафованных числится Владимир Познер, — цитирует РИА Новости сообщение МВД Грузии.

Познер покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился журналист, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Полиции пришлось организовать кордон, чтобы Познер с друзьями смог покинуть гостиницу. Митингующие проводили их до аэропорта, чтобы убедиться, что гости Грузии покинули государство, писал NEWS.ru.