Познер назвал чепухой манифест Богомолова

https://static.news.ru/photo/d7fa7b68-7f1e-11eb-94e2-96000091f725_660.jpg Режиссёр Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий и журналист Владимир Познер раскритиковал манифест режиссёра Константина Богомолова, в котором муж Ксении Собчак осудил ценности «Нового этического рейха» на Западе, феминизм и ЛГБТ-активистов.

То, что вы упомянули Богомолова, на мой взгляд, не в обиду будет сказано, — это просто чепуха. В случае с его обращением не произошло дальнейшей дискуссии и реального влияния, а лишь поговорили, поболтали немножко и забыли, — заявил в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм» Познер.

Он подчеркнул, что интеллигенция всегда выполняет в обществе особую миссию и эта миссия может быть разной, в зависимости от положения в стране. Однако манифест Богомолова, по его мнению, можно считать «незначительным», так как он не останется в общественной мысли.

Как писал NEWS.ru, Константин Богомолов в ходе выступления на «Пионерских чтениях» ответил на вопрос о том, как он чувствует себя после обрушившегося на него негатива в связи с публикацией его манифеста «Похищение Европы 2.0». Он заявил, что ничего не чувствует в связи с реакцией окружающих.

Манифест Богомолова был опубликован в «Новой Газете» 10 февраля. В нём он рассуждает о проблемах современной Европы и называет её новым этическим рейхом, где государство в лице силовиков «очеловечилось и гуманизировалось», а «условно прогрессивное» общество стало подавителем инакомыслия.

Манифест подвергся критике со стороны людей других взглядов. Некоторые обвинили режиссёра в поддержке российских властей. Кроме того, читатели опубликовали ответное открытое письмо, состоящее из двух слов: «Ок, бумер».