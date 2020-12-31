Пожилым россиянам посоветовали не ходить в церковь на Рождество

https://static.news.ru/photo/248d907a-4cfa-11eb-ac46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с эпидемиологической ситуацией пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество. Об этом заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он посоветовал посмотреть богослужения из дома в прямой трансляции. При этом представитель РПЦ заверил, что пожилые прихожане, которые не смогут побывать в храме, не будут лишены причастия и исповеди. Священнослужители сами посетят их.

Для тех прихожан, которые не имеют возможности прийти в храм, мы организовали посещение на дому священником, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит также отметил, что в большинстве регионов России нет ограничений на посещение храмов и напомнил прихожанам о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию во время богослужений, а духовенству — о правилах, утверждённых патриархом Кириллом в марте 2020 года. Он предписывают отказ от целования креста по окончании литургии и усиление санитарных правил при совершении крещения, причастия и соборования.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РПЦ призвал россиян быть благодарными за радости и скорби ушедшего года. Он отметил, трудности не должны приводить к утрате веры, пессимизму, разочарованию.