Появилось видео допроса мужчины, выбросившего ребёнка из окна

Главк СКР по Москве опубликовал фрагмент допроса мужчины, который выбросил своего малолетнего сына из окна на пятом этаже. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Мужчину задержали некоторое время назад. В ближайшее время с ним начнут проводить необходимые следственные действия, сообщается на сайте ведомства.

О том, что отец выбросил из окна своего ребёнка стало известно накануне. Инцидент произошёл на улице Шумилова в Москве. По данным правоохранительных органов, мальчик проживал с бабушкой. К ним в гости пришёл пьяный отец и в пылу ссоры вытолкнул сына из окна.

Ранее сообщалось, что пострадавший ребёнок до приезда скорой помощи находился в сознании. Он жаловался на боль сначала прохожим, а потом и прибывшим на место происшествия медикам. У мальчика диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и множественные переломы. Состояние его оценивается как тяжёлое.