Появились подробности испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах

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Москвичка Ольга Толокевич будет осуждена за фейки о тайном вывозе тел погибших от коронавируса в обсерваторе в Крылатском. Эту информацию женщина разместила в одной из социальных групп, модератором которой она являлась.

Ложное сообщение было опубликовано исключительно для того, чтобы увеличить число подписчиков. Но на него обратили внимание сначала Роскомнадзор, потребовавший закрыть доступ к данной информации, а после и Следственный комитет, сообщает...