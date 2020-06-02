Появились подробности испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах

Испытания вакцины от COVID-19, которые анонсировало Минобороны, будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства. Ранее специалисты этого центра изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.
Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ МО РФ, — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Эксперимент стартует 3 июня. На этот день назначен заезд в институт первой группы добровольцев.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. В числе 50 человек, согласившихся участвовать в апробации препарата, оказались пять женщин.