Повторный обыск провели у автора проекта «Омбудсмен полиции»

Следователи вновь проводят обыск в квартире создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Хозяин жилища дверь добровольно не открыл, её пришлось сломать,
В прошлый раз следственные действия по месту жительства Воронцова проводились в апреле. Это было связано с уголовным делом, возбуждённым по факту появления в Интернете ложной информации о якобы заражении коронавирусом курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений. Сообщение было размещено неизвестным лицом от имени Воронцова. Как писал NEWS.ru, основатель «Омбудсмена полиции» проходит по делу в качестве свидетеля.
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