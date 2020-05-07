Общество

Повторный обыск провели у автора проекта «Омбудсмен полиции»

09:38, 07 мая 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи вновь проводят обыск в квартире создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Хозяин жилища дверь добровольно не открыл, её пришлось сломать, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Причины обыска собеседник агентства не уточнил.

В прошлый раз следственные действия по месту жительства Воронцова проводились в апреле. Это было связано с уголовным делом, возбуждённым по факту появления в Интернете ложной информации о якобы заражении коронавирусом курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений. Сообщение было размещено неизвестным лицом от имени Воронцова. Как писал NEWS.ru, основатель «Омбудсмена полиции» проходит по делу в качестве свидетеля.

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