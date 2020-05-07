Повторный обыск провели у автора проекта «Омбудсмен полиции»

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Власти Москвы запускают акцию «Хочупомочь», в рамках которой донорам плазмы для заражённых коронавирусом будет оплачиваться поездка на такси до пункта сдачи крови и обратно.

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова пояснила, что желающие стать участниками акции должны сообщить о себе на горячую линию. Бесплатные поездки станут доступны после проверки, действительно ли обратившийся переболел COVID-19, и уточнения...