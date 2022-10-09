Повредившего позвоночник туриста эвакуировали с Эльбруса на вертолете

Фото: Elbrusskii_vpso/t.me

Туриста, который получил травму позвоночника, эвакуировали с Эльбруса на вертолете, рассказали в местном ВПСО МЧС России. В Telegram-канале службы отмечается, что решение о таком виде транспортировки было принято исходя из характера травм и удаленности от ближайшего медицинского учреждения. Кроме того, спасателям было необходимо минимизировать время для оказания специализированной помощи.

Учитывая характер травмы и отдаленность пострадавшего от медицинского учреждения, а также для минимизации времени для оказания специализированной медицинской помощи было принято решение о привлечении вертолета санавиации центра медицины катастроф, — подчеркнули в ВПСО.

Турист получил травму в Чегемском районе. В итоге его доставили на вертолете в республиканскую клиническую больницу.

В августе в Кабардино-Балкарии скончался альпинист, совершавший восхождение на гору Эльбрус. Группа из пяти туристов запросила помощь у сотрудников МЧС, однако спасатели нашли мужчину уже мертвым. Когда альпинист получил травму, группа находились на высоте 3800 метров.

Отряд нашли в Эльбрусском районе в Кабардино-Балкарии. Какого характера была травма и при каких обстоятельствах погибший ее получил, не уточняется.