Пострадавшим при теракте в «Крокусе» начали выплачивать компенсации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Пострадавшие в результате теракта, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле», начали получать первые компенсационные выплаты, сообщили в пресс-службе департамента социальной защиты Москвы. Отмечается, что тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают координаторы.

Сегодня первые выплаты от города получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия, Пермского края, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что число пострадавших в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 180. По данным ведомства, 142 из них госпитализированы.

Террористы напали на «Крокус» незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям уже в концертном зале. 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. На федеральных каналах также не показывают развлекательные передачи и рекламу.