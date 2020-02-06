Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Производители медицинских масок заявили об отсутствии товара на складах из-за повышенного спроса. Причиной ажиотажа стал риск распространения коронавируса.

В настоящее время у нас раскупили все партии, запросы по маскам увеличились многократно, — цитирует ТАСС сотрудников фармацевтической компании «Пульс».

Масок на данный период в наличии нет. Сейчас очередь на них на начало мая, — сообщила пресс-служба компании «Лейко».

Также высокий спрос на средства защиты органов дыхания отметили и производители респираторов. 

В ответ на это «3М» увеличивает глобальное производство, — сказали представители компании.

Гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что рынок поставщиков медицинских масок весьма диверсифицирован. По мнению управленца, в России отсутствует монополист.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне начали массово скупать строительные респираторы из-за коронавируса. Департамент здравоохранения назвал беспокойство людей безосновательным.

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