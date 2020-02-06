Производители медицинских масок заявили об отсутствии товара на складах из-за повышенного спроса. Причиной ажиотажа стал риск распространения коронавируса.
В настоящее время у нас раскупили все партии, запросы по маскам увеличились многократно, —
цитируетТАСС сотрудников фармацевтической компании «Пульс».
Масок на данный период в наличии нет. Сейчас очередь на них на начало мая, — сообщила пресс-служба компании «Лейко».
Также высокий спрос на средства защиты органов дыхания отметили и производители респираторов.
В ответ на это «3М» увеличивает глобальное производство, — сказали представители компании.
Гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что рынок поставщиков медицинских масок весьма диверсифицирован. По мнению управленца, в России отсутствует монополист.
Как ранее писал NEWS.ru, россияне начали массово скупать строительные респираторы из-за коронавируса. Департамент здравоохранения назвал беспокойство людей безосновательным.
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