08 февраля 2026 в 16:32

Пособница покушения на генерала Алексеева внезапно разбогатела

Пособница покушения на генерала Алексеева Серебрицкая хвасталась богатой жизнью

Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая хвасталась перед бывшими коллегами роскошной жизнью в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. При этом откуда у нее средства, она не уточняла.

Согласно информации источника, Зинаида Серебрицкая (ранее Антонюк) с мужем и двумя дочерьми переехала из ЛНР в Россию в конце 2010-х годов. Она работала в мясном магазине в селе Гжель и планировала переезд семьи в Израиль, для чего копила деньги. Однако муж похитил ее сбережения и скрылся, оставив женщину с детьми на съемной квартире. После этого она отправила дочерей к родственникам в Харьков.

После начала СВО Серебрицкая переехала в Москву, изменила внешность и сменила фамилию. Незадолго до покушения она навестила бывших коллег, заявив, что у нее «все в шоколаде».

Ранее сегодня, 8 февраля, сообщалось, что Серебрицкая будет объявлена в федеральный и международный розыск. В силовых структурах отметили, что женщина успела скрыться на Украине.

