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Число погибших в аварии в Турции россиян возросло

20:09, 02 августа 2021
Число погибших в аварии в Турции россиян возросло Фото: Walter G. Allgöwer/Global Look Press
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Число россиян, погибших после ДТП с участием автобуса в Турции, выросло до четырёх. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в компании «Интурист».

В транспортном средстве находились путешественники из Самары. По информации туроператора, их разместили в четырёх больницах.

В генконсульстве России в Анталье ТАСС сообщили, что сотрудник российского представительства направился к месту аварии. На месте также находятся представители «Интуриста».

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Транспортное средство врезалось в бетонное ограждение, после чего перевернулось.

В автобусе находились 22 путешественника, из них девять детей. Пять человек получили тяжёлые ранения, двое из них находятся в реанимации.

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