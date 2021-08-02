Число погибших в аварии в Турции россиян возросло

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Замглавы госсекретаря Соединённых Штатов по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что его страна продолжит отстаивать право на свободную навигацию по Чёрному морю. По его словам, американские корабли могут войти в крымские воды, как это сделал британский эсминец Defender. Такое заявление он сделал в интервью журналу «Новое время».

В Чёрном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский, — подчеркнул он. По его словам, Вашингтон также...