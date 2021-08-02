Число погибших в аварии в Турции россиян возросло

Число россиян, погибших после ДТП с участием автобуса в Турции, выросло до четырёх. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в компании «Интурист».
В транспортном средстве находились путешественники из Самары. По информации туроператора, их
В генконсульстве России в Анталье ТАСС
Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Транспортное средство врезалось в бетонное ограждение, после чего перевернулось.
В автобусе находились 22 путешественника, из них девять детей. Пять человек получили тяжёлые ранения, двое из них находятся в реанимации.