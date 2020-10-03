Порнорежиссёр хочет отсудить у актрисы миллионы долларов

https://static.news.ru/photo/7331a88c-058e-11eb-ba85-fa163e074e61_660.jpg Крейвен Мурхед Фото: twitter.com/badboycraven

После того как звезда фильмов для взрослых Арья Ли обвинила летом 2020 года режиссёра Крейвена Мурхеда в сексуальном насилии, он намерен получить с неё компенсацию за клевету в размере $10 млн.

Как утверждает Ли, Мурхед изнасиловал её дважды и обещал ей помощь в получении роли, если они займутся сексом.

В то время, когда я только начинала работать на Крейвена, когда я начинала карьеру в порно в 2018 году, я думала, что мы друзья. Мне было всего девятнадцать. Я приняла неправильное решение, — рассказала порноактриса.

Данные обвинения Мурхед отрицает и назвал заявления актрисы злонамеренной ложью и клеветой. Порнорежиссёр подал иск, в котором утверждает, что серьёзно относится к расследованию сексуальных преступлений, но высказывания Ли считает нелепыми и лживыми.

В своём иске режиссёр порнофильмов говорит о том, что клевета Ли нанесла серьёзный урон его репутации, лишила его возможности работать и стала причиной публичного унижения. Сумма иска — $10 млн, пишет Lenta.ru.

Недавно российская актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, которая отдыхала вместе с подругой Эмили на геленджикском побережье, подверглась насилию со стороны троих мужчин.

Как сообщал NEWS.ru, ранее порнозвезда Бушуева рассказала о групповом изнасиловании на яхте.