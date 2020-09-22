Депутат Госдумы рассказал о датском «порнобалагане» для зоофилов

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Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв резко раскритиковал участников детского телешоу в Дании, которые полностью разделись, чтобы рассказать об интимных частях тела маленьким зрителям. Он заявил, что под видом сексуального просвещения европейские телевизионщики «насилуют психику детей».

Он задался вопросом, что происходит с мозгами европейцев, где за шлепок по попе 30 лет назад есть вероятность стать фигурантом уголовного дела о домогательствах, но при этом можно показывать голых взрослых людей в детском телеэфире.

Вдумайтесь в это, что происходит. У них первый порнобалаган открылся для зоофилов. Представляете? Для зоофилов в Дании официально работает — можно прийти туда, не знаю, черепаху изнасиловать, — сказал Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Депутат также напомнил инцидент, связанный с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. В 2008 году тот занимался сексом с 15-летней девушкой, а после того как история получила огласку, на некоторое время ушёл из политики, извинившись за свой поступок. Несмотря на то что история получила широкий резонанс, политик не понёс ответственности, так как возраст согласия в Дании наступает с 15 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что участники популярного в Дании детского телешоу Ultra Strips Down разделись догола, предложив детям задавать любые вопросы, в том числе о половых органах. Продюсеры передачи заверили, что сделали программу для создания атмосферы бодипозитива и борьбы со стыдом перед физическими недостатками.