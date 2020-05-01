Попова заявила о всплеске коронавируса в России за два дня

https://static.news.ru/photo/47b0c7fa-8bcd-11ea-a5ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последние два дня в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом.

И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты и аналитики, на фоне ровной ситуации в течение больше чем семи дней. Даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных [заразившихся] — бессимптомные, — заявила Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

Она подчеркнула, то ситуация с коронавирусом соответствует прогнозу, который был сделан 7-10 дней назад.

NEWS.ru писал, что Анна Попова не исключает усиления ограничительных мер, введённых для противодействия коронавирусной инфекции. Это может произойти, если россияне отнесутся к ограничениям безответственно.

Глава Роспотребнадзора назвала точной статистику по числу заболевших коронавирусом в РФ. По её словам, учёт по заболевшим собирается со всей страны, он организован так, что нельзя потерять ни одного человека.

Ранее Попова высказала мнение, что до середины лета в России не появится вакцина от коронавируса. По её словам, в настоящее время компания «Вектор» работает над шестью вакцинами, ещё три вакцины разрабатываются другими лабораториями.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.