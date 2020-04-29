Попова назвала точной статистику по заболевшим коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/1c2e5fe2-8af2-11ea-b834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила статистику по числу заболевших коронавирусом в России.

Статистика абсолютно точная, здесь сомнений быть не может, — заявила Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

Она подчеркнула, что учёт по заболевшим собирается со всей страны.

Учёт у нас полицевой — нельзя потерять ни одного человека, — отметила Попова.

По её словам, при первом же подозрительном тесте начинаются немедленные противоэпидемические мероприятия для ограничения очага.

Ранее Анна Попова заявила, что серьёзных подвижек в создании вакцины от коронавируса до середины лета не будет. Она подчеркнула, что компания «Вектор» разрабатывает шесть вакцин, ещё три вакцины создаются в других лабораториях.

NEWS.ru писал, что в России пока не планируется масштабного тестирования на антитела к коронавирусу.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.