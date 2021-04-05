Попова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в России

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В России замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как заявила на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова, это свидетельствует о том, что ситуация с распространением заболеваемости в стране пока не стабилизировалась.

Отмечается стабилизация по динамике эпидемического процесса. Но темпы снижения замедлились, — пояснила Попова.

Она отметила, что сохраняется напряжение в эпидемиологическом развитии ситуации с коронавирусом в РФ. Ещё несколько недель назад снижение заболеваемости в стране фиксировалось на уровне 10–12%, тогда как в последние дни оно не превышало 3%.

Ранее Анна Попова озвучила статистику заболеваемости британским штаммом коронавируса в РФ. По её словам, в стране выявлено 103 случая. Также она отметила, что вирус постоянно мутирует и в международной базе данных зафиксировано уже более миллиона геномов, писал NEWS.ru.