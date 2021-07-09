Попова заявила, что нужно привить всех россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране нужно привить всех россиян, чтобы государство стало самым передовым по борьбе с коронавирусом. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде.

Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить всё население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой, — сказала она.

Фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале интервьюера.

Ранее Попова рассказала, что около 66% всех штаммов коронавируса, выявленных в России в июне и начале июля, являются штаммом «дельта».

В мэрии Москвы подтвердили, что основной причиной новой вспышки заболеваемости коронавирусом в городе является новым штамм инфекции — «дельта». К настоящему времени COVID-19 переболели примерно 10% жителей столицы.