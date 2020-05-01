Попова: сегодня главная задача – разобщение людей

https://static.news.ru/photo/16711b36-8bd2-11ea-a58f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 мая в России было зафиксировано увеличение числа выявленных больных коронавирусом. Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что власти предвидели эту ситуацию, потому что «нельзя провести праздники как хотелось, а потом ждать, что всё станет лучше».

Сегодняшний день и последующие — крайне важны. Не нужно повторять ошибки. Нельзя допустить ухудшения ситуации неразумным поведением. Лучше потерпеть ещё две недели — и стабилизация должна наступить, безусловно, — сообщила KP.RU Попова.

Она пояснила, что количество носителей вируса в России в настоящее время достаточно большое, поэтому любое нарушение карантина приведёт к тому, что число инфицированных будет стремительно расти.

Сегодня главная задача — это разобщение людей, — подчеркнула она.

Она уточнила, что общаться сейчас нужно только с теми, с кем общались последние четыре недели, а в магазин надевать маску и перчатки.

Как писал NEWS.ru, ранее Анна Попова заявила, что допускает усиление ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса. Она заявила, что это может произойти после 12 мая. По её словам, ужесточение режима самоизоляции может понадобиться в том случае, если россияне отнесутся к ограничениям безответственно.

К 1 мая число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5 727. Всего в мире насчитывается более 3 млн инфицированных COVID-19, полностью излечились более миллиона человек.