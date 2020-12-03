Попова рассказала о ситуации с ношением масок в общественном транспорте

https://static.news.ru/photo/67f56540-3599-11eb-a63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне, пользующиеся пригородным транспортом, часто игнорируют масочный режим.

В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» главный санитарный врач РФ отметила , что в городском общественном транспорте медицинские маски носят более 90% пассажиров. Пригородный транспорт, по словам Поповой, в этом отношении пока ещё составляет «определённую проблему». Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что остановить распространение коронавируса в стране можно будет только при условии строгого соблюдения всех санитарных предписаний. Также она указала, что ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся напряжённой, однако темп прироста выявляемых случаев COVID-19 снижается.

За минувшие сутки в России был обновлён антирекорд по количеству выявленных случаев заражения — 28,1 тысячи. При этом из больниц по выздоровлении выписаны 29,5 тысячи пациентов. Скончались 554 человека.

В целом по стране с начала пандемии коронавирусом заразились 2,37 млн человек. Из них выздоровели 1,85 млн. Жертвами инфекции стали 41,6 тысячи человек.

Президент РФ Владимир Путин поручил в декабре начать вакцинацию граждан препаратом «Спутник V». Москва также готовится к этому. Как писал NEWS.ru, в 2021 году столичные власти выделят 10 млрд рублей на вакцинацию. В Москве планируется открыть более 300 пунктов для её проведения.

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