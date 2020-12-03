Попова рассказала о ситуации с ношением масок в общественном транспорте

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне, пользующиеся пригородным транспортом, часто игнорируют масочный режим.
В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» главный санитарный врач РФ
За минувшие сутки в России был обновлён антирекорд по количеству выявленных случаев заражения — 28,1 тысячи. При этом из больниц по выздоровлении выписаны 29,5 тысячи пациентов. Скончались 554 человека.
В целом по стране с начала пандемии коронавирусом заразились 2,37 млн человек. Из них выздоровели 1,85 млн. Жертвами инфекции стали 41,6 тысячи человек.
Президент РФ Владимир Путин поручил в декабре начать вакцинацию граждан препаратом «Спутник V». Москва также готовится к этому. Как писал NEWS.ru, в 2021 году столичные власти выделят 10 млрд рублей на вакцинацию. В Москве планируется открыть более 300 пунктов для её проведения.