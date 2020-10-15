Попова предположила, когда в РФ зарегистрируют третью вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b8559c1c-0eca-11eb-88d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Третья вакцина от коронавирусной инфекции нового типа на территории России, вероятно, будет зарегистрирована в ноябре. Об этом 15 октября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Днём ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России на подходе третья вакцина от коронавируса. Её созданием занимаются сотрудники центра имени Чумакова.

Попова, в свою очередь, заметила, что разработчики вакцины — это люди с большим опытом.

Я хочу сказать, что Российская Федерации имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована, — цитирует Попову ТАСС.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Ранее гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов предположил, что их вакцина от коронавируса будет давать иммунитет на десятилетия. Она сделана по принципу цельновирионной вакцины. В них используется цельный вирус, писал NEWS.ru.