Помощник бухгалтера студии Серебренникова рассказала о давлении следствия

https://static.news.ru/photo/1c84cdb6-af3f-11ea-b33a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свидетельница по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Элеонора Филимонова заявила, что дала свои показания под давлением следствия. Она отказалась от информации, которую предоставила.

Она пожаловалась, что следователи принуждали её говорить про обналичивание денег. Кроме того, они заставили подписать документы, из которых следует, что она знала о преступной деятельности в организации, передаёт «Коммерсант».

[Следователь] Васильев говорил, что если я не подпишу, то меня сейчас же закуют в наручники и отправят в тюрьму. [Следователь] Ларов кричал, что я преступница, — подчеркнула она.

Женщина добавила, что её вызвали в Следственный комитет по телефону, а на допрос она пришла после приёма лекарств, так как находилась в предынфарктном состоянии. Силовики вели допрос дольше положенных регламентом трёх часов. Кроме того, её заставили подписать документ о добровольной даче показаний до начала допроса.

Прокурор при этом на суде огласил письменные показания Филимоновой, в которых она сообщает о наличии в студии «чёрной кассы» для обналичивания денег, отмечает ТАСС.

Женщина проходит по делу как свидетель. В «Седьмой студии» она работала помощницей бухгалтера Нины Масляевой. На суд её доставили на основании решения арбитража. Ранее о психологическом давлении следователей заявляли две другие свидетельницы по этому делу - сотрудницы Минкульта Алеся Махмутова и Александра Балашова.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в отношении Серебренникова и его коллег было возбуждено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом до апреля 2019 года, пока его не выпустили под подписку о невыезде. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Как писал NEWS.ru, 6 мая Серебренников не явился на суд по своему делу из-за опасения заразиться коронавирусом.