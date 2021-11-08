Пользователи Twitter сообщили о сбое

Пользователи Twitter из разных стран сообщили о сбое. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов. На работу соцсети жалуются в том числе и из России.

Всплеск сообщений о неполадках был зафиксирован 20:53 мск. Главным образом жаловались пользователи из США и Великобритании, а также из Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран. Некоторые сбои наблюдаются и в России.

Отмечается нестабильная работа веб-сайта, а также приложения. Проблемы пользователи могут испытывать при соединении с сервером, авторизации и других функциях.

Ранее в Узбекистане уволили министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова. Это произошло после приостановки работы соцсетей и мессенджеров.