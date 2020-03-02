https://static.news.ru/photo/238f9bee-5c89-11ea-b70b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осуждённому по делу о получении взятки, угрожали гражданская жена Марина Семынина и любовница Яна Саратовцева. Женщины обещали устроить проблемы полицейскому из-за обиды на его поведение.

Как сообщает Mash, у Захарченко начались проблемы в личной жизни в 2015 году, когда его гражданская жена обнаружила любовницу в своём доме. После этого высокопоставленный полицейский попытался прекратить отношения с любовницей.

В телефонном разговоре с ним Яна Саратовцева угрожала, что Захарченко «лишится всего в этой жизни», поскольку она пойдёт «писать в ФСБ заявление».

Что ты хочешь от меня? Да пишите... Яна, отстань от меня, пожалуйста! Успокойся, Яна, — отвечал Захарченко.

Семынина стала угрожать своему супругу, когда вновь увидела Захарченко и Саратовцеву вместе на даче.

Ты узнаешь, проститутка в штанах, что такое шантаж! Я знаю, что это будет конец и мы с тобой станем врагами до конца жизни! — написала Семынина в СМС.

Она заявила, что напишет на Захарченко заявление, включив в него весь список имущества полицейского, которое зарегистрировано на его родителей и других родственников. После этого полицейский решил поделиться с ней незаконными доходами от обнальной площадки. Семынина стала получать деньги от незаконных операций.

NEWS.ru писал, что супруга экс-полковника Захарченко сбежала из России вместе с дочерью. Она живёт на вилле осуждённого полицейского в Сардинии.

Дмитрий Захарченко 10 июня 2019 года был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Его оштрафовали на 117 млн рублей по делу о получении взятки. Позже апелляционная комиссия снизила ему срок заключения до 12,5 года. Дело Захарченко получило широкий общественный резонанс, поскольку во время обысков у него нашли денежные средства в размере 9 млрд рублей в различной валюте.