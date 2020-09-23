Политолог Соловей рассказал, как называют Путина в Кремле

https://static.news.ru/photo/4a64a94e-fe19-11ea-bbd6-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей заявил, что в Кремле нет и никогда не было заговора против президента РФ Владимира Путина. По его словам, окружение российского лидера придерживается единой позиции, что Путин контролирует ситуацию в стране, поэтому его следует поддерживать, чтобы выжить самим.

Заговор не то что не обсуждают — подумать о нём боятся, заявил Соловей в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Когда в Кремле говорят о Путине, люди инстинктивно понижают голос, наклоняются к собеседнику и оглядываются по сторонам. У Владимира Путина есть два прозвища: «Михаил Иванович» и «Папа». Некоторые называют его «Начальник», показывая пальцем наверх, — отметил политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Соловей 19 сентября был задержан в Москве после несанкционированного митинга. Участники акции, организованной Соловьём, прошлись по Тверскому бульвару. Всего в несанкционированном мероприятии приняли участие 200–300 человек. Полицейские задержали политолога у входа в метро, когда собравшиеся уже начали расходиться.