Политолог объяснил, почему Украина не попадет в НАТО Политолог Егорченков: НАТО не готова воевать с Россией

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО не изменилась и не изменится и многие страны-члены альянса, в том числе Турция и Германия, понимают, что решение о вступлении Украины в организацию в нынешних реалиях является нецелесообразным, заявил в разговоре с Lenta.ru директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН политолог Дмитрий Егорченков. По его словам, США и другие страны НАТО понимают, для чего Украина пытается как можно скорее вступить в блок, — чтобы военнослужащие Североатлантического альянса начали воевать с Россией. Политолог считает, что силы НАТО готовы это делать только руками Киева.

Егорченков убежден, что НАТО готова оказывать Украине военную, однако сама вступать в прямой конфликт с Россией не станет. Он добавил, что для США заявка Зеленского на ускоренное вступление в военный альянс стала сюрпризом.

И американцы, и европейские партнеры по НАТО прекрасно осознают, что Украина совершает этот шаг с единственной целью — заставить военную инфраструктуру НАТО и военных НАТО воевать с Россией. <...> И европейские партнеры по НАТО, и США готовы поддерживать Украину и вести боевые действия против России чужими руками, но не готовы к прямому столкновению с Россией в формате полномасштабной войны, — заявил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался давать точный ответ касаемо возможного вступления Украины в блок. По его словам, «Альянс держит двери открытыми для всех европейских стран, которые имеют право подать заявку», но решение принимается совещанием 30 стран-членов.