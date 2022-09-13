Политолог назвал провокатора обострения на границе Азербайджана Политолог Марков: США могли уговорить Пашиняна на обострение на границе с Азербайджаном

Фото: vk.com/military_az

Обострение на границе Азербайджана выгодно США, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Эксперт не исключил, что в Белом доме «нашли аргументы, чтобы уговорить» премьер-министра Армении Никола Пашиняна начать провокацию против Баку.

Обострение наиболее выгодно США. Думаю, в Белом доме нашли аргументы, чтобы уговорить Пашиняна. Это соответствует его плану увести Армению от РФ. Пашинян скажет, что, видите, РФ не помогает по договору ОДКБ, надо выйти из ОДКБ и ЕврАзЭС и уйти к американцам и французам. США хотят, чтобы Ереван потребовал от РФ ввести свои воинские подразделения, то есть создать для РФ второй фронт — кроме украинского, еще и армянский, — отметил Марков.

По его словам, в Армении, если РФ откажется послать свои войска, «начнут постепенно развиваться антироссийские настроения и Ереван выйдет из ЕврАзЭС и ОДКБ». Собеседник не исключил, что если РФ вмешается в ситуацию на стороне Армении, то Азербайджан поддержит Турция.

Возникнет конфликт России и Турции, а Турция — главная страна, присоединения которой к антироссийским санкциям добиваются США, главная страна, через которую РФ обходит санкции. Я считаю, это (обострение на границе Азербайджана. — NEWS.ru) американская комбинация, — подчеркнул Марков.

Марков также связал ситуацию с визитом директора ЦРУ Уильяма Бернса в Ереван в июле 2022 года, а также поездкой главы Минобороны Армении Сурена Папикяна в США.

Мне трудно сказать, кто ночью начал. Стороны обвиняют друг друга. Пашинян мог к этому приложить руку. Недаром министр обороны Армении недавно был в США, и директор ЦРУ был в Армении. США подготовили комбинацию. Жестко Пашиняну вряд ли приказали. Думаю, американцы нашли аргументы, как уговорить Пашиняна, тем более это соответствует его плану увести Армению от России, — подытожил Марков.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате боестолкновения есть потери среди личного состава.

Позднее Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск).

После этого Пашинян подробно проинформировал главу Евросовета Шарля Мишеля о ситуации на границе с Азербайджаном. Мишель в свою очередь заявил, что миру и стабильности в регионе нет альтернативы, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.