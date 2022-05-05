Политолог Марков не исключил, что Шария на Украине «просто убьют» Политолог Марков предположил, что блогера Шария на Украине «просто убьют» после пыток

Анатолий Шарий / Фото Анатолий Шарий/Социальные сети

Блогера Анатолия Шария в случае экстрадиции на Украину могут убить или начнут пытать, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков, комментируя сообщения в СМИ о задержании журналиста в Испании. Спикер отметил, что Шарию не стоит рассчитывать на беспристрастное расследование дела о госизмене и ущербу нацбезопасности в информационной сфере.

Никакого беспристрастного расследования не будет. На Украине существует террористический режим, власть в руках агентов иностранных спецслужб, военных преступников и террористов, реализующих политику государственного терроризма. Анатолию Шарию грозят пытки и бессудные убийства. Наиболее вероятно, что его просто убьют, — рассказал Марков.

Он исключил возможность обмена Шария и дальнейшую выдачу его РФ в обмен на засевших на «Азовстали» националистов и бойцов ВСУ, так как блогер «никогда не был знаком с Путиным и не являлся пророссийским политиком». Тем не менее, Марков отметил, что Испания вряд ли экстрадирует Шария на Украину в силу «левых настроений» в королевстве.

Левые поднимут шум. В принципе, все знают, что у власти на Украине находятся фашисты во главе с американскими спецслужбами. Поэтому они будут категорически против, а нам нужно использовать эту историю, что именно фашисты находятся у власти в Киеве, — подытожил Марков.

Украина объявила оппозиционного политика в розыск по делу о госизмене. Основанием для этого послужила его неявка в СБУ для допроса и ознакомления с материалами возбуждённого в отношении него уголовного дела. Информация о задержании Шария в Испании появилась 4 мая.

Ранее стало известно, что Шария планируют судить на Украине, заявил представитель президента этой страны Владимира Зеленского в Конституционном суде Фёдор Вениславский. На данный момент Шарий находится под подпиской о невыезде и ожидает решения по экстрадиции на родину.