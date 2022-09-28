Полина Лосан

Политолог: итоги референдумов в ЛДНР не могут подвергаться сомнению Политолог Литвинов: нет сомнений в том, что люди из ЛДНР хотят воссоединиться с Россией

28 сентября 2022 в 11:45

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России