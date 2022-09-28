Итоги референдумов в ЛДНР не могут подвергаться сомнению, жители освобожденных территорий действительно желают воссоединиться с Россией, заявил политолог Михаил Литвинов. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что в дни голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях царила праздничная атмосфера.
В Донецкой и Луганской народных республиках во время проведения референдума царила праздничная атмосфера. Аналогично было в Херсонской и Запорожской областях — судя по видео в социальных сетях, люди пели песни и радовались тому, что наконец-то станут частью РФ. Посмотрите, сколько обстрелов за эти дни произвели ВС Украины: они целенаправленно пуляли по тем точкам, где были избирательные участки, — там, где находилось больше всего людей, — сказал Литвинов.
Он добавил, что, несмотря на обстрелы, люди не испугались и пришли отдать свой голос за Россию. Политолог уточнил, что после вхождения ЛДНР в состав РФ любое нападение на республики будет расценено как нападение на Россию, а на такие действия страна будет отвечать жестко.
Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Высоцкий ранее заявил, что обработано 82% протоколов. По его словам, за вхождение ДНР в состав Российской Федерации проголосовало 99,06% жителей. Он добавил, что против высказались 0,68% избирателей.