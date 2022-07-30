«Политическая порнография»: Зюганов призвал закрыть «Ельцин-центр» Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал закрыть «Ельцин-центр»

Фото: yeltsincenter/vk.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге, заявил политик на форуме «Территория смыслов», передает URA.ru. По мнению Зюганова, в городе лучшего всего открыть исторический, научно-технический или молодежный центр.

Надо спокойно прихлопнуть этот центр и организовать на его базе исторический, научно-технический, молодежный центр, любой. Там просто политическая порнография, — сказал Зюганов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не осуждать Ельцин Центр как институт, вместо этого разбирая конкретные случаи распространения антигосударственной повестки.

Ранее сообщалось, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области проводит проверку в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Поводом для нее стала проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую накануне изъяли в офисе «Мемориала» (организация, исполняющая функции иностранного агента).