Полиграф — детектор лжи или детектор правды? Без опытного полиграфолога это обычное устройство, которое непросто расшифровать. Мы поговорили с полиграфологом, криминалистом и судебным экспертом Ярославой Комиссаровой о том, почему нельзя проверять партнёра на верность и как пройти полиграф. Также Ярослава Владимировна рассказала об интересных случаях в своей практике и каким должен быть профессиональный полиграфолог.