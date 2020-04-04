Полиция задержала мужчину в Москве за прогулку с собакой

https://static.news.ru/photo/3ef7ddf8-768b-11ea-a826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах.

Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на слова очевидицы. Она рассказала, что полицейские посадили молодого человека в служебную машину, после чего увезли его в неизвестном направлении.

При этом собака осталась на улице одна. Позже в блоге о Патриарших прудах в Twitter появилась информация, что питомец задержанного прибежал домой, с ним всё хорошо.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Греции выписала штрафы за нарушения условий самоизоляции из-за пандемии коронавируса на сумму в €4,2 миллиона. 17 358 нарушений было выявлено в стране с 23 марта, когда начали действовать ограничения.