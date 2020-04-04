Полиция задержала мужчину в Москве за прогулку с собакой

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах.
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При этом собака осталась на улице одна. Позже в блоге о Патриарших прудах в Twitter появилась информация, что питомец задержанного прибежал домой, с ним всё хорошо.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Греции выписала штрафы за нарушения условий самоизоляции из-за пандемии коронавируса на сумму в €4,2 миллиона. 17 358 нарушений было выявлено в стране с 23 марта, когда начали действовать ограничения.
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