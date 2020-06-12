Полиция отправилась к Ефремову с проверкой

https://static.news.ru/photo/521312f2-acc5-11ea-bfd3-fa163e074e61_660.jpg Доходный дом Бройдо, в котором актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом Фото: АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в квартиру к актёру Михаилу Ефремову. Полицейские намерены проконтролировать условия соблюдения домашнего ареста.

Артист не стал сопротивляться и пустил силовиков к себе домой, передаёт РЕН ТВ. Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Он находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На данный момент актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее о вероятной судьбе Ефремова в колонии рассказал подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко. По его словам, к артисту будут относиться лояльно, так как он знаменит.

Как писал NEWS.ru, на данный момент Ефремов остаётся в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков.