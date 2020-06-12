Полиция отправилась к Ефремову с проверкой

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в квартиру к актёру Михаилу Ефремову. Полицейские намерены проконтролировать условия соблюдения домашнего ареста.
Артист не стал сопротивляться и пустил силовиков к себе домой, передаёт РЕН ТВ. Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Он находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На данный момент актёру грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее о вероятной судьбе Ефремова в колонии рассказал подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко. По его словам, к артисту будут относиться лояльно, так как он знаменит.
Как писал NEWS.ru, на данный момент Ефремов остаётся в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков.
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