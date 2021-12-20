Полиция изъяла часть денег, украденных кассиршей из банка в Ачинске

Сотрудники полиции изъяли более 2,18 млн рублей — это часть средств, которые были украдены кассиршей одного из банков в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что расследование резонансного уголовного дела продолжается.

При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей, — заявила она.

По словам Волк, для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейские изъяли также принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. Иномарка помещена на специализированную стоянку.

Ранее из регионального отделения одного из банков была похищена крупная сумма денег. Подозрение пало на кассира организации. В тот же день её мать сообщила об исчезновении женщины. Однако полицейские не поверили родственнице и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата): санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы. По данным ведомства, всего было похищено 15 млн рублей, $49,5 тысячи и €49,2 тысячи.

Впоследствии один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о её местонахождении. Было принято решение ещё раз побеседовать с ней, после чего женщина убедила дочь прийти в полицию и сдаться.