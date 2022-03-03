Полицейский посоветовал чаще оглядываться из-за нового метода мошенничества

Мошенники нередко крадут личные данные россиян, просто подсматривая пароли и другую важную информацию через плечо, заявил эксперт по кибербезопасности ESET и экс-полицейский Джейк Мур. Он считает, что панель уведомлений на смартфоне — это лёгкая добыча для аферистов, сидящих позади своих жертв, пишет «Газета.Ru».

Иногда низкотехнологичные способы — подсматривание через плечо — позволяют злоумышленникам совершать преступления даже эффективнее, чем онлайн. Не работайте в переполненных самолетах, поездах, аэропортах, вестибюлях отелей. Или, по крайней мере, работайте спиной к стене, — посоветовал Мур.

Он также порекомендовал пользователям смартфонов быть более внимательными и периодически оглядываться через плечо, чтобы вычислить мошенника. По его словам, людям нужно быть особенно внимательными в общественных местах. К тому же, резюмировал экс-полицейский, будет не лишним отключить экранные уведомления, чтобы мошенник не увидел код доступа.

Ранее компьютерные мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера. При этом упор делается на потребность людей в безопасности.